Arma dei Carabinieri: Concorso per 14 Allievi Atleti (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto un Bando di Concorso per il reclutamento di 14 Allievi Carabinieri, in qualità di Atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri. Bando di Concorso E' indetto un Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici Carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riservato ad Atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità indicate: Sezione arti ...

