Verstappen: 'Primo podio a Monza? Finalmente, eravamo veloci su ogni mescola' (Di domenica 11 settembre 2022) Anche il tabù di Monza è caduto, anche il Tempio della velocità è conquistato. Max Verstappen gode ancora, vince in rimonta il GP d'Italia e si avvicina sempre più al bis iridato, togliendosi anche ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Anche il tabù diè caduto, anche il Tempio dellatà è conquistato. Maxgode ancora, vince in rimonta il GP d'Italia e si avvicina sempre più al bis iridato, togliendosi anche ...

VikyBorgomeo : #ItalianGP #f1 #GPMonza finisce così il Gp di Monza. in regime di Safety Car Che schifo Verstappen primo, secondo L… - sofi394 : RT @OfficialForHum: Beh non so se avete notato quanto andava Verstappen. Non avessero guadagnato 10 s con la VSC sul primo pit, finivamo di… - itstess__ : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - backtowallz : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - andreascan76 : @AntonelloAng partito primo arrivato secondo, con tre pit stop contro 2 ovvio che perdi.... poi capita la chance di… -