Cosa rivela l’attacco al reddito di cittadinanza (Di domenica 11 settembre 2022) Anche dalle campagne elettorali, queste fiere di bugie e travestimenti, maschere e solenni banalità, può capitare di apprendere qualCosa di utile, perfino a volte qualche criterio di orientamento. Magari a L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 settembre 2022) Anche dalle campagne elettorali, queste fiere di bugie e travestimenti, maschere e solenni banalità, può capitare di apprendere qualdi utile, perfino a volte qualche criterio di orientamento. Magari a L'articolo proviene da il manifesto.

blue_flowersveg : RT @patpranlala: il bello di viceversa è che non fai in tempo a credere di aver capito una determinata cosa che nell'episodio successivo si… - patpranlala : il bello di viceversa è che non fai in tempo a credere di aver capito una determinata cosa che nell'episodio succes… - Zoroback_023 : @Pirichello Che ne so, se dimostrava di valerli (boh?) si altrimenti provaci a fare come facciamo sempre, ricontrat… - _UNFUCKW1TABL3 : ho cercato queste foto per inviarle a una mia amica che oggi vivrà questa meravigliosa esperienza e nulla, a me inv… - friariello54 : L'Aria che tira, Carlo Nordio rivela: 'Cosa accadrà col governo di centrodestra' -