Zelensky: l'esercito ha liberato più di 30 insediamenti (Di sabato 10 settembre 2022) Le forze militari ucraine hanno liberato più di 30 insediamenti nella regione di Kharkiv nell'ambito della controffensiva che le truppe di Kiev stanno conducendo contro l'esercito russo. Lo ha ...

