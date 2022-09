Venezia | la dedica di Luca Guadagnino a Jafar Panahi prigioniero in Iran | «Viva la sovversione Questo premio è per lui» – Il video

(Di sabato 10 settembre 2022) «Fare film è sempre stata la mia vita. Da quando avevo 8 anni e facevo i primi esperimenti. L’ho sempre fatto in libertà e nel rischio». Il regista italianosale sul palco della Sala Grande didurante la cerimonia di chiusura per ricevere ilLeone d’argento per la migliore regia. Ha partecipato alla Mostra del Cinema con Bones and all, una coraggiosa storia d’amore tra cannibali. Ma il coraggio più grande da dover celebrare secondo il regista è quello dei colleghi attualmente arrestati ina causa delle loro pellicole. «Voglioree Mohammad Rasoulof che sono stati arrestati dal governoiano per», ha ...

Una vittoria che sa anche di rivincita, dopo l'accoglienza sempre difficile adi Suspiria e A Bigger Splash . Anche Guadagninola vittoria ai registi iraniani incarcerati e conclude ..." Il regista siciliano, al suo "primo film americano" , Bones And All ( leggi l'articolo ), ... Bones And All è un matrimonio speciale tra Italia e America : il cinema non ha confini" eil ... Venezia 79, Rocío Muñoz Morales e la dedica al «grande amore» Raoul Bova Cate Blanchett ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 2022 grazie alla sua magistrale interpretazione nel film Tàr di Todd Field, ecco cosa ha detto alla conferenz ...La 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si conclude dunque con un Leone d'Oro a sorpresa: mentre tutti guardavano in direzione del maestro iraniano Jafar Panahi, Julianne Moore e la sua G ...