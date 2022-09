bydariopoggi : Una partita in controllo, si trasforma velocemente in una ad alta incertezza — e con un futuro prossimo ad alto ris… - ilpodsport : #Calciomercato Leao, il futuro al Milan è in bilico #ilpodsport - sportli26181512 : #Leao, il futuro al #Milan è in bilico: A fine mercato era stato sventato l’assalto del #Chelsea ma le richieste fa… -

MILANO - Come finirà la settimana diDi sicuro è cominciata nel migliore dei modi. Sabato scorso, infatti, ha messo la sua prima firma su un derby : non solo una spettacolare doppietta , ma anche l' assist per Giroud . In ...... tutta la fase d'attacco pesa sui gol di Giroud e. Il trentaseienne campione francese non può ... se possibile, non certo per costruire unricco di 'certezze', poichè lo Sport e il calcio, ...Il Milan continua a valutare il futuro di Rafael Leao: il portoghese torna di prepotenza sul taccuino del top club.Leao da quando è al Milan è sempre stato un'incognita da risolvere. I primi anni per un rendimento altalenante e di basso livello. La scorsa stagione ha cominciato da buon giocatore per chiuderla da g ...