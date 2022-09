Gp di Monza, Leclerc e Sainz: “La Ferrari va veloce, tutto è possibile” (Di sabato 10 settembre 2022) Monza – Mentre mancano poche ore alle qualifiche per la pole position al Gran Premio di Monza, che si svolgerà domani pomeriggio, le libere del week end sembrano dare sensazioni positive a Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che ho raccolto in pista, soprattutto dopo quello che è successo a Spa la macchina è in una situazione simile. Ci aspettavamo una giornata difficile, invece siamo andati bene. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma il feeling è buono”. Spiega Leclerc come riporta Sportmediaset. “Mi sono sentito bene – prosegue il francese – non so quanto Red Bull si sia nascosta e aspettiamo per capire qual è la situazione. Se riusciamo a mettere tutto insieme abbiamo del buon potenziale. Il passo gara è più forte di quello ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– Mentre mancano poche ore alle qualifiche per la pole position al Gran Premio di, che si svolgerà domani pomeriggio, le libere del week end sembrano dare sensazioni positive a Charlese Carlos: “Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che ho raccolto in pista, sopratdopo quello che è successo a Spa la macchina è in una situazione simile. Ci aspettavamo una giornata difficile, invece siamo andati bene. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma il feeling è buono”. Spiegacome riporta Sportmediaset. “Mi sono sentito bene – prosegue il francese – non so quanto Red Bull si sia nascosta e aspettiamo per capire qual è la situazione. Se riusciamo a mettereinsieme abbiamo del buon potenziale. Il passo gara è più forte di quello ...

