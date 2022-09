cmdotcom : Scamacca fa fatica, i tifosi del West Ham si dividono: 'Vale uno Zaza', 'Aspettiamolo, non è al top' - Andrea842631710 : @Giorgio24731487 Esatto è Quello il punto a cui mi riferivo Per carità posso sbagliarmi eh, ma al momento Raspador… - zaffiroooo : Il #Sassuolo senza #Berardi, #Scamacca e #Raspadori fa una tanta fatica ad imbastire azioni offensive. Gestione pes… -

Caldara in difesa è un buon rinforzo, Ekdal sulla mediana invece sta facendo. Non certo una ... Sia Raspadori, chesi sono trasferiti in grandi squadre per cifre che vanno oltre i trenta ...Chelsea, vittoria con il brivido sul West Ham Il Chelsea, ma conquista i 3 punti . Dopo il ... Il West Ham (out) passa in vantaggio a Stamford Bridge con Michail Antonio al 62', ma a ... Scamacca fa fatica, i tifosi del West Ham si dividono: 'Vale uno Zaza', 'Aspettiamolo, non è al top' E' il tema del momento in casa West Ham: quale bilancio per Scamacca dopo le prime settimane Il centravanti italiano, arrivato in estate dal Sassuolo per 36 milioni più 6 di bonus e il 10% sull’event ...Al London Stadium gli Hammers recuperano lo svantaggio dell'autogol di Kehrer con una rete di Soucek. Esordio per Paquetà ...