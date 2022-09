Gazzetta – Roma, Maksimovic vicino. Uno svincolato per Mourinho (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 15:14:43 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Il centrale serbo è svincolato e potrebbe vestire il giallorosso per rinforzare la rosa dello Special One in un reparto incompleto Il “piccolo sforzo” che Josè Mourinho ha chiesto alla Roma per quanto riguarda la difesa potrebbe concretizzarsi. Sono continui, infatti, i contatti con lo svincolato Nikola Maksimovic. Difensore roccioso, 3o anni, conosce benissimo la Serie A e dopo alcune trattative non riuscite in Turchia è stato proposto a Tiago Pinto. La Roma potrebbe prenderlo pagandogli un ingaggio minimo più bonus legati alle presenze, visto che né Coric né Bianda (fuori rosa) hanno lasciato Trigoria in questa sessione di mercato. ESPERTO — Difensore esperto, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 15:14:43 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Il centrale serbo èe potrebbe vestire il giallorosso per rinforzare la rosa dello Special One in un reparto incompleto Il “piccolo sforzo” che Josèha chiesto allaper quanto riguarda la difesa potrebbe concretizzarsi. Sono continui, infatti, i contatti con loNikola. Difensore roccioso, 3o anni, conosce benissimo la Serie A e dopo alcune trattative non riuscite in Turchia è stato proposto a Tiago Pinto. Lapotrebbe prenderlo pagandogli un ingaggio minimo più bonus legati alle presenze, visto che né Coric né Bianda (fuori rosa) hanno lasciato Trigoria in questa sessione di mercato. ESPERTO — Difensore esperto, ...

Gazzetta_it : Roma, ecco il difensore per Mourinho: avanti su #Maksimovic - Gazzetta_it : “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon #Roma #Inter - 7ettedecoppe : @GiPa23 @Gazzetta_it Dal 21 Agosto la Roma lo ha in lista, spero non arrivi ... - Mercato_SerieA : Roma, ecco il difensore per Mou: avanti su Maksimovic - misterbarcollo : RT @DottorLele: Sembra quasi che solo la Roma faccia l’Europa League mentre Lazio e Fiorentina la conference, però mi assicuravano che la g… -