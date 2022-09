Elisabetta, da Babingtons a Roma va a ruba il tè ‘Royal Blend’ (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Nella famosa sala da tè ‘Babingtons’ di Roma va a ruba la miscela ‘Royal Blend’, creata appositamente per la regina Elisabetta, in occasione del suo viaggio nella capitale del 2000. “Già normalmente è tra le più apprezzate dalla nostra clientela – dice all’Adnkronos una delle responsabili di sala del rinomato locale di Piazza di Spagna, che preferisce mantenere l’anonimato – ma in queste ore in molti chiedono anche di poterla acquistare per farne omaggi o ricordi della regina”. La miscela di tè neri e oolong (un seme fermentato che si trova soltanto a Taiwan) che rende la bevanda più delicata, fu creata dal proprietario di Babingtons, Rory Bruce, e dalla cugina Chiara Bedini, proprio per farne dono alla Regina nella sua visita a Roma ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Nella famosa sala da tè ‘’ diva ala miscela, creata appositamente per la regina, in occasione del suo viaggio nella capitale del 2000. “Già normalmente è tra le più apprezzate dalla nostra clientela – dice all’Adnkronos una delle responsabili di sala del rinomato locale di Piazza di Spagna, che preferisce mantenere l’anonimato – ma in queste ore in molti chiedono anche di poterla acquistare per farne omaggi o ricordi della regina”. La miscela di tè neri e oolong (un seme fermentato che si trova soltanto a Taiwan) che rende la bevanda più delicata, fu creata dal proprietario di, Rory Bruce, e dalla cugina Chiara Bedini, proprio per farne dono alla Regina nella sua visita a...

