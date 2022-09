(Di venerdì 9 settembre 2022) Arriva il bonus psicologo per Isee under 50 mila Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dal ministro Speranza sarà possibile, per chi ha un Isee fino... Lombardia, fondi per ...

BelpietroTweet : Dopo mesi passati a rassicurare, il ministro vara i razionamenti. Due settimane di riscaldamento in meno nelle case… - QSVS_Official : Cesare Pompilio ci ha lasciati. Un amico, che ha condiviso con voi - e con noi - un lungo cammino, portando allegr… - elenabonetti : L’assegno per i figli è entrato con 20 miliardi nelle case delle famiglie italiane. Il Family Act oggi è legge: le… - classcnbc : LA RASSEGNA STAMPA DI CAFFÈ AFFARI #Gas, il tetto già scricchiola; case con assicurazione doc; la #regina dei due… - Pappagallorosa1 : @luigi5120 @lallosmith @ScaltritiLab A differenza di altre regioni, si è continuato a puntare sul pubblico e si è p… -

idealista.it/news

Del resto, è evidente che abitando i residenticontinuità nel territorio comunale, gli stessi ...della quota variabile della Tia (la stessa disciplina si applica alla Tari) per le secondein ...Arriva il tempo per la cicala Non venduti neanche gli edifici pubblici in esubero Immobilidoppia rendita Per ogni unità immobiliare, in aggiunta alla rendita catastale, dovrà essere indicata una ... Case con piscina: un sogno che diventà realtà a partire da 80.000 euro Il programma dei novant’anni dalla sua prima edizione comprende 73 film, 23 in concorso. Anche quest’anno, l’Italia fa la parte del leone, magari ...Castrolla: «Stiamo preparando la partita nei migliori dei modi e i ragazzi sanno che per batterli abbiamo bisogno di una prestazione importante, ma sono certo che si faranno trovare tutti pronti!» ...