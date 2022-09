Suora uccisa in Mozambico, ecco perché è stata assassinata (Di giovedì 8 settembre 2022) Suora uccisa in Mozambico, ecco chi rivendica l’attentato in cui ha perso la vita suor Madia De Coppi, missionaria comboniana L’attentato che è stato registrato in Mozambico, in cui ha perso la vita la Suora comboniana Maria De Coppi è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico attraverso un post su un canale Telegram. A riportare la notizia è l’Agenzia Adnkronos. Oltre alla morte di Maria De Coppi, l’Isis avrebbe rivendicato l’assassinio di altre tre persone, sempre cristiani. Sulla morte di De Coppi, l’Isis ha dichiarato che la suore era “impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo“. L’organizzazione islamica, inoltre, ha anche reso noto di aver bruciato una chiesa, due veicoli e “altre proprietà” della missione nell’area. Sul sito ufficiale dei missionari ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022)inchi rivendica l’attentato in cui ha perso la vita suor Madia De Coppi, missionaria comboniana L’attentato che è stato registrato in, in cui ha perso la vita lacomboniana Maria De Coppi è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico attraverso un post su un canale Telegram. A riportare la notizia è l’Agenzia Adnkronos. Oltre alla morte di Maria De Coppi, l’Isis avrebbe rivendicato l’assassinio di altre tre persone, sempre cristiani. Sulla morte di De Coppi, l’Isis ha dichiarato che la suore era “impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo“. L’organizzazione islamica, inoltre, ha anche reso noto di aver bruciato una chiesa, due veicoli e “altre proprietà” della missione nell’area. Sul sito ufficiale dei missionari ...

Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana in un attentato in Mozambico. Colpita da un proiettile alla testa nella comunità combonia… - Corriere : Mozambico, la suora italiana uccisa dai jihadisti mentre era al telefono con la nipote - Corriere : La suora uccisa in Mozambico era in Africa da 60 anni. E diceva: «Qui si muore ogni giorno» - 361_magazine : Suora uccisa in Mozambico, ecco perché è stata assassinata - GennaroMaria498 : RT @ImolaOggi: Mozambico, Isis: suora uccisa perchè diffondeva il cristianesimo. I terroristi islamici hanno anche bruciato una chiesa, due… -