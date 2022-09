Stella Rossa-Monaco, le formazioni ufficiali (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Monaco, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Harm Osmers, coadiuvato dai connazionali Kempter e Schaal, e dal quarto uomo Schröder. VAR e AVAR saranno rispettivamente Storks e Foltyn. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadium Rajko Mitic di Belgrado. Un girone H molto equilibrato quello che vede Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros e Trabzonspor. Tutte e quattro le squadre, infatti, hanno più o meno le stesse percentuali per il passaggio del turno. Motivo questo, per il quale la partita di oggi potrebbe già iniziare a delineare le sorti del gruppo. In un match dal pronostico incerto, Stella Rossa e ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Harm Osmers, coadiuvato dai connazionali Kempter e Schaal, e dal quarto uomo Schröder. VAR e AVAR saranno rispettivamente Storks e Foltyn. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadium Rajko Mitic di Belgrado. Un girone H molto equilibrato quello che vede, Ferencvaros e Trabzonspor. Tutte e quattro le squadre, infatti, hanno più o meno le stesse percentuali per il passaggio del turno. Motivo questo, per il quale la partita di oggi potrebbe già iniziare a delineare le sorti del gruppo. In un match dal pronostico incerto,e ...

