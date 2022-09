Serie B 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2022/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 12 agosto i neo promossi del Bari affrontano il Parma alle ore 20:45 al Tardini, dando il via ad un’altra fantastica stagione della Serie cadetta. Qui di seguito, tutti i risultati delle gare e la classifica. LA classifica Reggina 9 Frosinone 9 Brescia 9 Ascoli 8 Genoa 8 Cagliari 7 Benevento 7 Cosenza 7 Bari 6 Parma 6 Cittadella 5 Spal 5 Palermo 4 Venezia 4 Ternana 4 Sudtirol 3 Modena 3 Como 2 Pisa 1 Perugia 1 risultati PRIMA GIORNATA VENERDI’ 12 AGOSTO 20:45 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 11? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) SABATO 13 AGOSTO 20:45 Cittadella-Pisa 4-3 (27? Masucci, 38? 57? Baldini, ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 12 agosto i neo promossi del Bari affrontano il Parma alle ore 20:45 al Tardini, dando il via ad un’altra fantastica stagione dellacadetta. Qui di seguito,delle gare e la. LAReggina 9 Frosinone 9 Brescia 9 Ascoli 8 Genoa 8 Cagliari 7 Benevento 7 Cosenza 7 Bari 6 Parma 6 Cittadella 5 Spal 5 Palermo 4 Venezia 4 Ternana 4 Sudtirol 3 Modena 3 Como 2 Pisa 1 Perugia 1PRIMA GIORNATA VENERDI’ 12 AGOSTO 20:45 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 11? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) SABATO 13 AGOSTO 20:45 Cittadella-Pisa 4-3 (27? Masucci, 38? 57? Baldini, ...

