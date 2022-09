"Problemi enormi in arrivo", Tremonti sgancia l'allarme: speculatori in azione (Di giovedì 8 settembre 2022) La crisi del gas e dell'energia infiamma l'Europa ma non è l'unica minaccia che incombe sulle economie occidentali. A lanciare l'allarme è Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi è intervenuto giovedì 8 settembre ad Agorà su Rai3: "Anche se superiamo la questione del gas e dell'energia, i derivati genereranno, come hanno già fatto in altre grandi crisi del mondo, enormi Problemi ai popoli". Tremonti è convinto che "in questo momento la finanza sta speculando sul cibo". L'ex ministro a margine della presentazione delle liste di Fratelli d'Italia in Lombardia, a Milano, ha inoltre risposto alle accuse di Enrico Letta e Luigi Di Maio secondo i quali l'Italia, nel 2011, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) La crisi del gas e dell'energia infiamma l'Europa ma non è l'unica minaccia che incombe sulle economie occidentali. A lanciare l'è Giulio, candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi è intervenuto giovedì 8 settembre ad Agorà su Rai3: "Anche se superiamo la questione del gas e dell'energia, i derivati genereranno, come hanno già fatto in altre grandi crisi del mondo,ai popoli".è convinto che "in questo momento la finanza sta speculando sul cibo". L'ex ministro a margine della presentdelle liste di Fratelli d'Italia in Lombardia, a Milano, ha inoltre risposto alle accuse di Enrico Letta e Luigi Di Maio secondo i quali l'Italia, nel 2011, ...

