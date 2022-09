Polonia e paesi Baltici chiudono le frontiere ai cittadini russi: limiti e restrizioni (Di giovedì 8 settembre 2022) No ai turisti russi: la decisione era nell'aria ed è arrivata: dal 19 settembre Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia introdurranno restrizioni all'ingresso nei loro paesi dei cittadini russi con ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) No ai turisti: la decisione era nell'aria ed è arrivata: dal 19 settembre, Lettonia, Lituania ed Estonia introdurrannoall'ingresso nei lorodeicon ...

