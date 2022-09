Le condizioni di salute della regina Elisabetta si sono aggravate. Carlo e Camilla sono subito accorsi a Balmoral, presto raggiunti anche da William e Harry (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta è malata. L’ultima volta che è stata vista in pubblico, martedì, nell’accogliere a Balmoral la neo premier Liz Truss, Elisabetta II, 96 anni, era apparsa sorridente e con l’immancabile borsetta al braccio, anche se piuttosto fragile e appoggiata al suo bastone. subito dopo, però, rivelano fonti a corte, la sovrana avrebbe avvertito dei malori che hanno allarmato i suoi medici. La regina ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè malata. L’ultima volta che è stata vista in pubblico, martedì, nell’accogliere ala neo premier Liz Truss,II, 96 anni, era apparsa sorridente e con l’immancabile borsetta al braccio,se piuttosto fragile e appoggiata al suo bastone.dopo, però, rivelano fonti a corte, la sovrana avrebbe avvertito dei malori che hanno allarmato i suoi medici. La...

