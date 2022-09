Il consiglio di Gazzetta a Juve e Inter: “Prendete esempio dal Napoli” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Napoli vince in Champions League e Gazzetta dello Sport esalta il gioco degli azzurri, consigliandolo anche a Juve e Inter. I bianconeri ed i nerazzurri hanno perso le rispettive sfide di Champions League, contro Psg e Bayern Monaco. “Il Napoli ha indicato la strada a Juve e Inter che, alla prossima, non affronteranno i migliori, ma con Benfica e Viktoria Plzen, saranno già condannate a vincere. Attaccare non sarà più un’opzione, ma un dovere“. Poi Gazzetta aggiunge: “Il Napoli è primo in campionato per gol, tiri in porta, assist e secondo solo alla Fiorentina per possesso: significa che in Serie A indossa lo stesso vestito che lo fabello in Champions. Spirito coraggioso, tanta corsa, intensità d’azione e tecnica individuale. In ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilvince in Champions League edello Sport esalta il gioco degli azzurri, consigliandolo anche a. I bianconeri ed i nerazzurri hanno perso le rispettive sfide di Champions League, contro Psg e Bayern Monaco. “Ilha indicato la strada ache, alla prossima, non affronteranno i migliori, ma con Benfica e Viktoria Plzen, saranno già condannate a vincere. Attaccare non sarà più un’opzione, ma un dovere“. Poiaggiunge: “Ilè primo in campionato per gol, tiri in porta, assist e secondo solo alla Fiorentina per possesso: significa che in Serie A indossa lo stesso vestito che lo fabello in Champions. Spirito coraggioso, tanta corsa, intensità d’azione e tecnica individuale. In ...

