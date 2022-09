Basket, chi sono i giocatori della Gran Bretagna, dove giocano e chi milita in Serie A (Di giovedì 8 settembre 2022) Quinta ed ultima giornata della fase a gironi di EuroBasket 2022 per l’Italia. Gli Azzurri chiudono il gruppo C sfidando questa sera il fanalino di coda Gran Bretagna (palla a due alle ore 21:00), con un occhio al risultato di Croazia-Ucraina di questo pomeriggio che sarà determinante per le posizioni finali in classifica e di conseguenza per gli abbinamenti negli ottavi di finale che si disputeranno a Berlino nel weekend (10-11 Settembre). Ma chi sono i giocatori inglesi che andremo ad affrontare questa sera? Andiamo a presentarli brevemente. Partendo dai playmaker, la cabina di regia è affidata al duo composto da Luke Nelson e Devon Van Oostrum: entrambi sono compagni di squadra anche nel club, difendendo i colori dei London Lions (avversari della ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Quinta ed ultima giornatafase a gironi di Euro2022 per l’Italia. Gli Azzurri chiudono il gruppo C sfidando questa sera il fanalino di coda(palla a due alle ore 21:00), con un occhio al risultato di Croazia-Ucraina di questo pomeriggio che sarà determinante per le posizioni finali in classifica e di conseguenza per gli abbinamenti negli ottavi di finale che si disputeranno a Berlino nel weekend (10-11 Settembre). Ma chiinglesi che andremo ad affrontare questa sera? Andiamo a presentarli brevemente. Partendo dai playmaker, la cabina di regia è affidata al duo composto da Luke Nelson e Devon Van Oostrum: entrambicompagni di squadra anche nel club, difendendo i colori dei London Lions (avversari...

