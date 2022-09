Youth League 2022 2023 | risultati e classifiche

DIRETTA INTER BAYERN MONACO(RISULTATO 0 - 0): SI GIOCA Tra i calciatori di cui dovremo essere attenti durante la diretta di Inter Bayern Monaco Primavera dic'è sicuramente il numero 11 dei ragazzi ...DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL(RISULTATO 0 - 1): GOL DI DOAK Napoli Liverpool0 - 1 : non sta andando bene la partita dei partenopei nella prima giornata del torneo giovanile. I Reds si sono portati in ...16.02 - Fischio d'inizio al Breda, comincia in questo momento Inter-Bayern Monaco di Youth League! 16.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il ...Il Napoli Primavera esordirà in Youth League affrontando il Liverpool presso il centro sportivo di Cercola alle ore 14.