Vuelta a España 2022: Rigoberto Uran fa en plein nei Grandi Giri. Evenepoel gestisce dopo il ritiro di Roglic (Di mercoledì 7 settembre 2022) A più di un anno di distanza dall’ultima, torna alla vittoria Rigoberto Uran: il colombiano si impone nella diciassettesima tappa della Vuelta a España 2022, completando a 35 anni l’en plein con i successi in tutti e tre i Grandi Giri. Sul traguardo di Monasterio de Tentudía bellissima l’affermazione del corridore della EF Education-EasyPost, mentre tra i big la giornata è ovviamente caratterizzata dal ritiro di Primoz Roglic che spiana la strada alla Maglia Rossa Remco Evenepoel. dopo la consueta battaglia dei primi chilometri, tredici uomini sono andati a formare la fuga di giornata: il lussemburghese Bob Jungels (AG2R Citroën Team), i francesi Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Elie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) A più di un anno di distanza dall’ultima, torna alla vittoria: il colombiano si impone nella diciassettesima tappa della, completando a 35 anni l’encon i successi in tutti e tre i. Sul traguardo di Monasterio de Tentudía bellissima l’affermazione del corridore della EF Education-EasyPost, mentre tra i big la giornata è ovviamente caratterizzata daldi Primozche spiana la strada alla Maglia Rossa Remcola consueta battaglia dei primi chilometri, tredici uomini sono andati a formare la fuga di giornata: il lussemburghese Bob Jungels (AG2R Citroën Team), i francesi Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Elie ...

