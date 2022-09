Ragazzo folgorato ora in gravi condizioni. E’ successo alla Bandita (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ragazzo folgorato ora in gravi condizioni ricoverato in prognosi riservata al Buccheri La Ferla.Il Ragazzo di 26 anni la scorsa notte è stato folgorato da una scarica elettrica mentre ormeggiava la propria imbarcazione, presso il porticciolo della Bandita.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 supportati dai vigili del fuoco. Il Ragazzo adesso è ricoverato ma è in gravi condizioni.Secondo una prima ricostruzione della Polizia, un cavo elettrico con la guaina rovinata per via della salsedine, avrebbe innescato la reazione e dato via alla scarica elettrica che ha colpito il giovane. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di mercoledì 7 settembre 2022)ora inricoverato in prognosi riservata al Buccheri La Ferla.Ildi 26 anni la scorsa notte è statoda una scarica elettrica mentre ormeggiava la propria imbarcazione, presso il porticciolo della.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 supportati dai vigili del fuoco. Iladesso è ricoverato ma è in.Secondo una prima ricostruzione della Polizia, un cavo elettrico con la guaina rovinata per via della salsedine, avrebbe innescato la reazione e dato viascarica elettrica che ha colpito il giovane. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

