Mozambico: la suora italiana Maria De Coppi uccisa in attentato (Di mercoledì 7 settembre 2022) La suora italiana uccisa in Mozambico si chiamava Maria De Coppi , religiosa 84enne comboniana di Santa Lucia di Piave. Era nel Paese africano dal 1963. La parrocchia di Chipene, nella diocesi di Nacala,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lainsi chiamavaDe, religiosa 84enne comboniana di Santa Lucia di Piave. Era nel Paese africano dal 1963. La parrocchia di Chipene, nella diocesi di Nacala,...

Avvenire_Nei : Mozambico. Morta suora comboniana in attacco terroristico - MediasetTgcom24 : Mozambico, suora italiana uccisa in un attentato | Vivi due preti che sono riusciti a fuggire #segreteriagenerale… - corriereveneto : Suor Maria De Coppi, chi è la suora trevigiana uccisa in un attentato in Mozambico - euronewsit : Mozambico, attacco dei ribelli, muore una suora italiana. Due preti friulani scampano all'attentato e sono in fuga - TelevideoRai101 : Agguato Mozambico,uccisa suora italiana -