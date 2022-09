LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | in tredici in fuga | tra cui De Marchi | Jungels e Soler

13.20 Raggiunto il chilometro zero, al via la tappa odierna dellaa España 2022! 13.19 Problemi nel tratto di trasferimento per il belga Louis Vervaeke (Quick - Step Alpha Vinyl Team) e per il neozelandese Patrick Bevin (Israel - Premier Tech).12.54 Problemi per Remi Cavagna durante il trasferimento. 12.50 Cominciato il percorso di trasferimento, manca sempre meno all'inizio della frazione odierna.Vittima di una caduta nella 16^ tappa, era secondo a 1'26' da Evenepoel MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Per la prima volta dopo tre anni il nome ...Dopo il forfeit nel Tour de France, lo sloveno è costretto all'abbandono anche in Spagna, a causa dei postumi della caduta di martedì ...