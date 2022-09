Cernobbio 2022, Innovazione: priorità sostegno imprese e transizione digitale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è chiusa la tre giorni di kermesse politica e istituzionale di Cernobbio 2022 promosso dal Forum Ambrosetti al quale hanno preso parte i principali leader politici italiani. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, Da Antonio... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è chiusa la tre giorni di kermesse politica e istituzionale dipromosso dal Forum Ambrosetti al quale hanno preso parte i principali leader politici italiani. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, Da Antonio...

La7tv : #lariachetira @AlanFriedmanIT: 'In California dicono che Salvini fa il portavoce di Putin e quindi non è credibile,… - repubblica : A Cernobbio l'arringa di Salvini contro le sanzioni a Mosca. E Meloni si mette le mani sugli occhi [dal nostro invi… - LaStampa : Cernobbio, tutti contro Salvini su revoca sanzioni alla Russia: 'Campagna irresponsabile' - Eleonor67267442 : Zelensky un video conferenza collegato ormai è un rito religioso in Italia, ha proprio ringraziato Draghi per l imp… - Gio90202747 : Élite e politica si incontrano al Forum Ambrosetti di Cernobbio, la Davos italiana -