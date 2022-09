(Di martedì 6 settembre 2022): Ladel, il nuovo documentario speciale sull'emozionante Coppa America del 1983, arriva suinda6 settembre 2022.: Ladel, il nuovo documentario speciale sull'emozionante Coppa America del 1983, arriva suinda23 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Torna l'appuntamento con la docuserie, acclamata da critica e pubblico, che tratta alcuni dei fatti di cronaca più intriganti, alcune delle rivalità più feroci, alcuni dei colpi di scena clamorosi accaduti in ambito sportivo in tutto il mondo. A parlare sono i protagonisti della vicenda, che daranno un nuovo volto a fatti e chiacchiere ...

Movieplayer.it

: Ladel secolo , il nuovo documentario speciale sull'emozionante Coppa America del 1983, arriva su Netflix in streaming da oggi 23 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. ......- disponibile dall'1 settembre Paura e Delirio a Las Vegas - disponibile dal 2 settembre Judas And The Black Messiah - disponibile dal 9 settembre Documentari e docu - serie: LaDel ... Untold: La regata del secolo, su Netflix in streaming da oggi Untold: La regata del secolo, il nuovo documentario speciale sull'emozionante Coppa America del 1983, arriva su Netflix in streaming da oggi 6 settembre 2022. Untold: La regata del secolo, il nuovo do ...Vediamo dunque la panoramica:. Netflix settembre 2022: i film. Love in the Villa - Innamorarsi a Verona - 1 settembre. La rivincita delle bionde - 1 settembre. Paura e Delirio a Las Vegas - 1 settembr ...