Traffico Roma del 06-09-2022 ore 20:00 (Di martedì 6 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla via Pontina code tra Castel Romano a Castel di Decima verso l’Eur incidente sulla via Ostiense disagi all’altezza della via del Mare fine ma per Traffico i lavori sulla Cassia Veientana altezza raccordo nelle due direzioni e c’è molto Traffico sulla Tangenziale Est e file verso San Giovanni alla galleria Giovanni XXIII a via delle Valli e in direzione stadio tra Salaria e viale di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare ancora Traffico intenso con rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina e tra Appia e Ardeatina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana maggiori informazioni su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla via Pontina code tra Castelno a Castel di Decima verso l’Eur incidente sulla via Ostiense disagi all’altezza della via del Mare fine ma peri lavori sulla Cassia Veientana altezza raccordo nelle due direzioni e c’è moltosulla Tangenziale Est e file verso San Giovanni alla galleria Giovanni XXIII a via delle Valli e in direzione stadio tra Salaria e viale di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare ancoraintenso con rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina e tra Appia e Ardeatina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana maggiori informazioni su ...

BiancaDobos : La differenza di traffico e posti parcheggio disponibili a Roma tra agosto e settembre fa capire perché l'elite vuo… - VAIstradeanas : 19:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via del Foro Italico ?????? Rallentamenti tra Viale di Tor di Quinto e Via Salaria > San Giovanni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico -Via di Salone ?????? Rallentamenti tra Via Andrea Noale e Via Collatina > Via Collatina #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico -Via Flaminia Nuova ?????? Rallentamenti tra Via Tuscia e Via dei Due Ponti > fuori città #Luceverde #Lazio -