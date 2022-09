Ti mangio il cuore, la recensione: il bianco e nero del sangue (Di martedì 6 settembre 2022) La recensione di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, una galleria in bianco e nero di immagini sublimi atte a raccontare il fuoco nefasto della vendetta famigliare all'interno della Quarta Mafia. Nel mondo delle lotte familiari non c'è spazio per il colore. Lo spazio che si apre loro intorno è tutto giocato sulla dualità tra bianco e nero, una lotta cromatica di tinte opposte, come opposti sono i clan dei Malatesta e dei Camporeale alle pendici del Gargano. Sono terre desolate, fangose, calpestate da bestiami e ricoperte di un sangue che non smette di scorrere, alimentato dal potere. Come sottolineeremo in questa nostra recensione de Ti mangio il cuore, il giovane regista Pippo Mezzapesa affonda le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022) Ladi Tiildi Pippo Mezzapesa, una galleria indi immagini sublimi atte a raccontare il fuoco nefasto della vendetta famigliare all'interno della Quarta Mafia. Nel mondo delle lotte familiari non c'è spazio per il colore. Lo spazio che si apre loro intorno è tutto giocato sulla dualità tra, una lotta cromatica di tinte opposte, come opposti sono i clan dei Malatesta e dei Camporeale alle pendici del Gargano. Sono terre desolate, fangose, calpestate da bestiami e ricoperte di unche non smette di scorrere, alimentato dal potere. Come sottolineeremo in questa nostrade Tiil, il giovane regista Pippo Mezzapesa affonda le ...

