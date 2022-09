Ex Gkn | Qf presenta la bozza del nuovo piano di sviluppo Ma Regione e sindacati chiedono maggiore chiarezza Operai | “Non sta in piedi”

(Di martedì 6 settembre 2022) “Timidi passi in avanti”. Così laToscana ha commentato l’incontro al ministero delloEconomico avvenuto lunedì 5 settembre – dopo il rinvio del 31 agosto – tra istituzioni,e Qf, la società che ha rilevato lo stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. L’ad Francesco Borgomeo, affiancato da Pierangelo Albini, area lavoro welfare e capitale umano di Confindustria, ha esposto unadi istanza di contratto diper la reindustrializzazione della fabbrica. La novità del tavolo di lunedì, a cui hanno preso parte anche i rapnti del ministero del Lavoro, è che nel progetto potrebbero inserirsi partner pubblici. “Come ci era stato richiesto abbiamo illustrato a lungo e con tutti i dettagli necessari il...

Ex Gkn: Borgomeo presenta piano e chiederà contratto di sviluppo, Scettiche le Rsu FIRENZE - "Ieri Qf ha presentato il piano di reindustrializzazione della ex Gkn, in base al quale avanzerà domanda di contratto di sviluppo": lo ...La novità presentata dall'attuale proprietà durante l'incontro al Mise. Sindacati e Regione chiedono più chiarezza e un'accelerata ...