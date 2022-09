Ascolti Barbara d' Urso | Matano col botto fa la festa a Pomeriggio 5

(Di martedì 6 settembre 2022) Prima sfida televisiva è quella che è andata in onda ieri, lunedì 5 settembre, tra le nuove edizioni de La Vita in Diretta e5. I conduttori Albertod'sono tornati al timone dei rispettivi contenitori. Chi ha vinto glitv di ieri? I dati Auditel riferiscono che ad avere avuto la meglio sia stato Alberto. La Vita in Diretta è stata vista da 1.548.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,6%. Il rotocalco non ha subito alcun cambiamento proponendo al pubblico deldi Rai1 un chiaro ed efficace quadro generale dei fatti di cronaca e di attualità più rilevanti.tv,d'sconfitta:5 perde contro ...

Riecco Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso: andrà in onda a partire da oggi, lunedì 5 settembre come di consueto su Canale 5. Chi avrà la meglio nella sfida degli ascolti? Pomeriggio 5, la conduttrice è pronta al suo ritorno in Tv: 'Non avete idea dell'emozione'. La vita in diretta vs Pomeriggio 5 prima sfida il 5 settembre 2022: chi ha vinto? Ecco i dati del primo confronto tra Matano e D'Urso.