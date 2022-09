“All The Things She Said”, le t.A.T.u. tornano a cantare insieme a 20 anni dal successo (Di martedì 6 settembre 2022) Ancora oggi sono l’esportazione musicale russa di maggior successo. Lena Katina e Julia Volkova, meglio note come le t.A.T.u., nei primi anni Duemila hanno piazzato nelle classifiche internazionali diversi singoli ottenendo un successo planetario, da All The Things She Said a All About Us. Si erano separate nel 2011 a causa di “gravi divergenze interne al gruppo“, ma è successo: il duo dance-pop è tornato a cantare insieme il 3 settembre 2022 sul palco dell’Ovion Show di Minsk, in Bielorussia. Vi raccomandiamo... Stanno tornando i Gazosa, 20 anni dopo "www.mipiacitu" La band romana, che nei primi anni Duemila ha scalato le classifiche con il ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 6 settembre 2022) Ancora oggi sono l’esportazione musicale russa di maggior. Lena Katina e Julia Volkova, meglio note come le t.A.T.u., nei primiDuemila hanno piazzato nelle classifiche internazionali diversi singoli ottenendo unplanetario, da All TheShea All About Us. Si erano separate nel 2011 a causa di “gravi divergenze interne al gruppo“, ma è: il duo dance-pop è tornato ail 3 settembre 2022 sul palco dell’Ovion Show di Minsk, in Bielorussia. Vi raccomandiamo... Stanno tornando i Gazosa, 20dopo "www.mipiacitu" La band romana, che nei primiDuemila ha scalato le classifiche con il ...

