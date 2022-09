UFFICIALE – Intervento riuscito per Pogba | si è operato al ginocchio

ChicoNPstaff : Da bollettino ufficiale #Juventus '#Pogba ha subito un intervento di meniscectomia SELETTIVA esterna' ??Cosa vuol di… - calciomercatoit : ??Intervento riuscito per #Pogba: il comunicato UFFICIALE della #Juventus ???? - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Pogba operato al ginocchio, 'intervento perfettamente riuscito': Intervento al ginocchio riuscito… - chicco288 : RT @ilbianconerocom: Pogba, UFFICIALE: intervento perfettamente riuscito, il comunicato - antoniusromano : RT @ilbianconerocom: Pogba, UFFICIALE: intervento perfettamente riuscito, il comunicato -

Calciomercato.com

L'è perfettamente riuscito: previsto uno stop di circa otto settimane. Pogba, che sarà ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti LE FOTO La Juve in rosa e blu:la terza maglia A campionato ...Commenta per primoal ginocchio riuscito per Paul Pogba , lo rende noto la Juventus : 'Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L'chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito'. Juve, UFFICIALE: Pogba operato al ginocchio, intervento perfettamente riuscito' L’intervento di Paul Pogba al menisco destro, infortunatosi negli USA, è perfettamente riuscito. “Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna – dichiara la J ...ForzAzzurri.net - Ufficiale, intervento perfettamente riuscito per Pogba Paul Pogba si opera al ginocchio, decisione presa. I tempo di recupero si aggirano attorno alle 6-7 ...