Lammers riacciuffa la Salernitana | 2-2 con l’Empoli all’Arechi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAll’ ”Arechi” lavieneta dalche impone il 2-2 ai granata. Al 14? ospiti pericolosi con una conclusione direspinta da Sepe. Al 31? Empoli in vantaggio: cross di Henderson e colpo di testa vincente di Satriano. Al 37? occasione per i granata con Vilhena che calcia a botta sicura, palla deviata in angolo da un difensore avversario. Al 39? pareggio della: grande azione personale di Mazzocchi che supera tutta la difesa avversaria e trafigge Vicario. Il primo tempo si chiude in parità. Al 2? della ripresa granata pericolosi con una conclusione di Mazzocchi che termina alta sopra la traversa. Al 16? vantaggio: cross di Vilhena e tocco vincente di Dia. Al 34? occasionecon ...