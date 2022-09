Francia, aperto a Parigi maxiprocesso per strage Nizza (Di lunedì 5 settembre 2022) Il maxi processo per l'attentato terroristico di Nizza, che il 14 luglio 2016 provocò la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 450, comincia oggi alle 13:30 a Parigi, nella stessa enorme aula ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Il maxi processo per l'attentato terroristico di, che il 14 luglio 2016 provocò la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 450, comincia oggi alle 13:30 a, nella stessa enorme aula ...

Francia, aperto a Parigi maxiprocesso per strage Nizza - Europa Agenzia ANSA Francia, aperto a Parigi maxiprocesso per strage Nizza Il maxi processo per l'attentato terroristico di Nizza, che il 14 luglio 2016 provocò la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 450, comincia oggi alle 13:30 a Parigi, nella stessa enorme aula bu ... Aperto a Parigi maxiprocesso sulla strage di Nizza