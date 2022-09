Daniele Giannazzo con Matt Smith sul red carpet di House of the Dragon

(Di lunedì 5 settembre 2022) Daninseries a Londra perof theC’era anche, alias Daninseries, massimo esperto di serie TV in Italia, alla première diof theche si è tenuta a Londra due settimane fa. Il creator e ideatore dell’omonimo blog, diventato negli anni punto di riferimento per tutti gli amanti della programmazione L'articolo proviene da Novella 2000.

Tom's Hardware Italia

Alla première di House of the Dragon anche Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, che ha rubato per un attimo la scena a Matt Smith!