Alessandro, il 13enne che si è tolto la vita e le minacce dei bulli: «Ucciditi», «Buttati giù»

Alessandro, il ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita a Gragnano gettandosi dal quarto piano, è stato insultato e minacciato anche in strada. «Non ce la faccio… ricordati di me», avrebbe scritto alla fidanzatina prima di suicidarsi. La procura di Napoli ha aperto un'indagine su sei ragazzi, di cui cinque minorenni, a coordinare l'inchiesta è il procuratore Nunzio Fragliasso. Il fascicolo è affidato alla pm Giuliana Moccia. La Procura dei minori di Napoli diretta da Maria de Luzenberger lavora in sinergia. L'edizione napoletana di Repubblica racconta oggi che «Ucciditi», «Buttati giù» sono le frasi più ricorrenti nelle chat esaminate finora dai carabinieri che lavorano al caso giorno e notte. La maggior parte delle minacce risale a luglio, ma altri messaggi potrebbero stati ...

