"Un'altra grande coalizione". La sinistra non accetta la sconfitta e mette le mani avanti (Di domenica 4 settembre 2022) "La destra non sarà in grado di governare, dopo il voto ci sarà un'altra grande coalizione". A predirlo in una intervista a La Stampa è Carlo Calenda, leader di Azione, che profetizza ciò che succederà dopo il 25 settembre: "Un minuto dopo un eventuale pareggio, Matteo Salvini non è più alla guida della Lega, quindi ci sarà una Lega di governo, quello che rimarrà di Forza Italia, il Pd. Il Movimento 5 Stelle sta facendo un percorso di ritorno alle origini. Non possiamo fare una maggioranza politica con la destra, Silvio Berlusconi ha perso il diritto a rappresentare i popolari italiani, il posto in cui siede al Parlamento europeo, quando per la voglia senza limiti di fare il presidente della Repubblica, o del Senato, ha fatto cadere Draghi. Questa destra è irresponsabile". Azione, assicura Calenda, non sta facendo campagna ...

