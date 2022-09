Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2022: Susanna è morta. Niko deve pensare a Jimmy! (Di domenica 4 settembre 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Susanna è morta e Niko è costretto a prendere delle decisioni molto difficili per proteggere Jimmy. Leggi su comingsoon (Di domenica 4 settembre 2022) Vediamo insieme ledella Puntata di Unalin onda il 5. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,è costretto a prendere delle decisioni molto difficili per proteggere Jimmy.

giopagliari : RT @manuelacasasoli: This morning's view... Le Nuvole (The Clouds) 'Vanno vengono ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi… - Angela11215675 : @Sole_vibess Sii il suo posto nel mondo il suo habitat naturale - volpios : RT @Ginko_21: Un nuovo giorno è qui anche per noi Un mondo più vero si sveglierà Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà… - milleespine : il posto più bello del mondo l’ho visto ed erano i tuoi occhi con il riflesso del sole - CozmoPeace : RT @manuelacasasoli: This morning's view... Le Nuvole (The Clouds) 'Vanno vengono ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi… -