Meloni e Salvini divisi a Cernobbio? Cosa non avete capito | la lezione di Massimo Giletti

La puntata di domenica 4 settembre di In Onda - la trasmissione di la7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese - non poteva non partire dal confronto avvenuto tra i principali leader politici a Cernobbio. Ovviamente grande attenzione è stata dedicata a Giorgia Meloni, sempre più proiettata a Palazzo Chigi: si è però anche parlato delle divergenze con Matteo Salvini, ad esempio sul tema delle sanzioni. "Separati in casa o è il gioco delle parti?", è la provocazione lanciata da Telese. Massimo Giletti, ospite in studio, ha condiviso la sua opinione a riguardo: "Anziché parlare di rivalità tra destra e sinistra, si va a cercare il dissidio all'interno della stessa coalizione. Questa è una caratteristica solo nostra. Giorgia Meloni ha solo due linguaggi: quando va in tv o agli ..."

