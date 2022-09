Juve, la stoccata di Graziani: «Non gioca a calcio» (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Ciccio Graziani molto dure dopo il pareggio della Juve: «La Juventus può giocare bene a calcio, ma Allegri deve crederci» Intervenuto nel corso di Sportmediaset, Ciccio Graziani ha parlato del pareggio della Juve contro la Fiorentina, concentrandosi sulle criticità del gioco bianconero. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «La Juventus può giocare bene a calcio, ma Allegri deve crederci. Voglio bene a Max, ma l’allenatore di una squadra come la Juve non può essere soddisfatto di un pari a Firenze! I bianconeri non giocano a calcio, il secondo tempo è stato bruttissimo» L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Cicciomolto dure dopo il pareggio della: «Lantus puòre bene a, ma Allegri deve crederci» Intervenuto nel corso di Sportmediaset, Ciccioha parlato del pareggio dellacontro la Fiorentina, concentrandosi sulle criticità del gioco bianconero. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Lantus puòre bene a, ma Allegri deve crederci. Voglio bene a Max, ma l’allenatore di una squadra come lanon può essere soddisfatto di un pari a Firenze! I bianconeri nonno a, il secondo tempo è stato bruttissimo» L'articolo proviene daNews 24.

