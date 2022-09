“Viaggi di nozze” | ‘O famo strano’ festeggia le nozze d’argento

(Di sabato 3 settembre 2022) In vaporoso tulle rosso, la gomma da masticare davanti al prete e fin al banchetto nuziale: è Jessica. “Ma come fai a magnà a torta caaa’ gomma?” – “A sò distingue”. Ivano, fulminante, capellone punk, basette fin la mascella, musicofilo, burino all’ennesima potenza: “Grazie a tutti comunque soprattutto dii regali“. Un matrimonio rock, un sacerdote con il codino, nessun organo ma due giri di chitarra elettrica del chitarrista David Summer, in quel lontano 1995. Stasera in tv “di“: perché sposarsi.. “Te fa sentì strano!”. Sposati è ‘na sensazione nova’ “di”, Locandina originale, foto di Carlo Verdone Hanno sdoganato un linguaggio trash, e fin troppo comune, divenendo icone al cinema, oltre che sull’altare. “Ndo’ state? Che ffate? Nd’annate?”. Raniero ...

alberto_isidori : @carmelitadurso @FestivaldellaTv Preferisco Viaggi di Nozze. Grande Verdone. Rete 4. 21,30. Grandi Artisti. Aspetta li nn ti muovere. - GuidaTVPlus : 03-09-2022 21:29 #Rete4 Viaggi di nozze #FilmCommedia #StaseraInTV - donvitorap : Sabato sera Viaggi di nozze rete 4 verdone... Oppure la. Maschera di zorro su 8 Banderas oppure la 25 ora su Rai 4… - toscani65652 : “Viaggi di nozze”, 6 curiosità sul film di Carlo Verdone - As_Aifi : Via libera svizzero alla fusione @DufryCH-@Autogrill_Group -

Carlo Verdone, attore e regista, è uno dei più amati interpreti della risata all'italiana, con film come Bianco Rosso e Verdone del 1981 o Viaggi di nozze del 1995; nella sua ultima opera, Vita da ...