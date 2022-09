Milan-Inter, Theo Hernandez e Dumfries subito a muso duro: nasce una maxi rissa (Di sabato 3 settembre 2022) subito a muso duro Theo Hernandez e Dumfries nel derby Milan-Inter. Appena pochi mesi fa, nella famosa stracittadina della doppietta di Giroud, il francese era stato espulso per un calcione sull’olandese, i due dopo nemmeno dieci minuti vanno faccia a faccia e quasi vengono alle mani, facendo scaturire inevitabilmente una maxi rissa con dieci giocatori che fanno ammucchiata. L’arbitro Chiffi non transige e ammonisce i due laterali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022)nel derby. Appena pochi mesi fa, nella famosa stracittadina della doppietta di Giroud, il francese era stato espulso per un calcione sull’olandese, i due dopo nemmeno dieci minuti vanno faccia a faccia e quasi vengono alle mani, facendo scaturire inevitabilmente unacon dieci giocatori che fanno ammucchiata. L’arbitro Chiffi non transige e ammonisce i due laterali. SportFace.

