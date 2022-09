Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile (Di sabato 3 settembre 2022) Un delitto agghiacciante: una maestra elementare di 42 anni, Laura Moberley , è stata trovata morta in casa insieme ai figli di 11 e 8 anni . Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco . Il ... Leggi su leggo (Di sabato 3 settembre 2022) Un delitto agghiacciante: unadi 42Moberley , è stata trovata morta ininsieme aidi 11 e 8. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco . Il ...

GINA32451015 : RT @leggoit: Laura, maestra elementare, #uccisa in casa con i #figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile - leggoit : Laura, maestra elementare, #uccisa in casa con i #figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile - Fenices1 : @frassi_laura @mj_maestra_inf puo farsi la sua vita come fa, e fare dei tik tok gradevoli, e gestire i social in modo piu inteligente. - frassi_laura : @mj_maestra_inf @Fenices1 Povero Gianmarco che deve avere a che fare con questa gente che vuole dirigere la sua vita????? - Julioap14 : @lopezdoriga Laura .Garza la maestra? -