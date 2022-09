Foggia | 20enne ucciso a colpi d’arma da fuoco Ecco chi era

(Di sabato 3 settembre 2022) la vittima. Sull’omicidio indagano i militari dell’Arma Nella notte tra il 2 e il 3 a Orta Nova, ne lno, si è consumato un delitto che ha lasciato il paese nello sgomento. Un ventenne, Andrea Gaeta, mentre era in auto è stato affiancato da un altro mezzo dal quale sono stati esplosi ida, che lo hanno raggiunto al petto e ai fianchi, uccidendolo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. La vittima, infatti, era il figlio di Francesco Gaeta, un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto. Tuttavia, con il passare delle ore, gli inquirenti tendono ad escludere un legame tra l’omicidio e la criminalità organizzata. Leggi anche: LIBANO, DRAMMATICO RITROVAMENTO NELLE ACQUE A NORD DEL PAESE Al vaglio degli investigatori ci sono le ...

