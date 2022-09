Vesuvio | quattro scosse in meno di 12 ore | c’è da preoccuparsi?

(Di venerdì 2 settembre 2022) Iltrema, indi 12 ore sono state registrareforti, ecco tutto quello che c’è da sapere Paura in Campania, nella serata di ieri ilha tremato ancora. Nel giro di poche ore sono state registrate dai grafici dell’Osservatorio Vesuviano diverse. L’area è costantemente monitorata con strumenti apposti e sofisticati, questi hanno lo scopo di prevenire possibili eruzioni.terremoto (Screenshot da Facebook)La scossa che ha avuto un magnitudo più elevato rispetto alle altre è stata registrata nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre 2022, alle ore 7:17. Le coordinate geografiche sono: latitudine 40.8250 e longitudine 14.4280 per una profondità pari a 0 km, dunque molto superficiale. L’istituto Nazionale ...

VesuvioLive : Trema il Vesuvio, registrate quattro scosse superiori a 1 in meno di dodici ore - gegedigennaro : RT @gloriapoch72: Mia nipote (catalana) di quattro anni ha voluto disegnarmi il Vesuvio ... Mi ha detto che è un vulcano buono, perché anch… - gloriapoch72 : Mia nipote (catalana) di quattro anni ha voluto disegnarmi il Vesuvio ... Mi ha detto che è un vulcano buono, perch… -

Vesuvio Live

Eppure il sudcoreano è stato tra i migliori in queste primepartite. Tanto fisico e sostanza, con qualche uscita fuori posizione di troppo. Raspadori per Mertens . Le manifestazioni d' amore ...Dopogare, i biancocelesti sono imbattuti e hanno comunque un punto in più dell'anno scorso ... Abbandonato il, Maurizio da ex ha quasi sempre fallito. Nelle due sfide alla guida della ... Trema il Vesuvio, registrate quattro scosse in meno di dodici ore Da ieri sera si sono registrate alcune scosse sul Vesuvio. A dirlo sono i grafici dell'Osservatorio Vesuviano che costantemente monitorano l'area con sofisticati strumenti utili a prevenire eruzioni.Il finale torna amaro, la morale stavolta serva da insegnamento. Mai più guardarsi allo specchio. La Lazio disperde i primi due punti a Marassi nel recupero ed è un pessimo ...