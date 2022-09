Us Open 2022: programma e orari di sabato 3 settembre con Sinner e Musetti (Di venerdì 2 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Us Open, torneo Slam di scena a New York, in riferimento alla giornata di sabato 3 settembre. In campo gli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, durante la notte nostrana; il primo sfiderà il padrone di casa Brandon Nakashima, mentre il secondo dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka. Confronti complessi da risolvere per gli azzurri, i quali però partono con i favori del pronostico. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO US Open (sabato 3 settembre) ARTHUR ASHE STADIUM dalle ore 18.00 – Yuan vs (8) Pegula a seguire – Brooksby vs (3) Alcaraz non prima delle ore 01.00 – Gasquet vs (2) Nadal a seguire – Cornet vs (19) Collins LOUIS ARMSTRONG ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco degli Us, torneo Slam di scena a New York, in riferimento alla giornata di. In campo gli italiani Jannike Lorenzo, durante la notte nostrana; il primo sfiderà il padrone di casa Brandon Nakashima, mentre il secondo dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka. Confronti complessi da risolvere per gli azzurri, i quali però partono con i favori del pronostico. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO US) ARTHUR ASHE STADIUM dalle ore 18.00 – Yuan vs (8) Pegula a seguire – Brooksby vs (3) Alcaraz non prima delle ore 01.00 – Gasquet vs (2) Nadal a seguire – Cornet vs (19) Collins LOUIS ARMSTRONG ...

DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - Open_gol : La parlamentare forzista ha pensato bene di aggiornare i suoi social mentre era ospite in un programma su Canale 5… - ISgalambro : RT @Open_gol: L'ex premier ha dato la sua nuova versione sui motivi che avrebbero spinto l'ex amico al Cremlino a invadere l'Ucraina durant… - VaccinatiTonto : E basta @berlusconi! R I T I R A T I Vai in Russia dal tuo amichetto. Open: L’ultima di Berlusconi sulla guerra in… -