Real Sociedad-Atletico, sotto pressione (Di venerdì 2 settembre 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 09/02/2022 alle 20:44 est Entrambe le squadre vanno all'incontro con 6 punti nell'armadietto privato Griezmann, che torna allo stadio dove ha iniziato a distinguersi, sarà di nuovo un sostituto Forse non c'è fattore più trascendente nel calcio attuale o nella recente Real Sociedad-Atlético de Madrid della pressione così decisivo e così impegnato nella partita di questo sabato alla Reale Arena teatro di una prova del fuoco per due impeccabili visitatori che non hanno ancora vinto sulla loro terra, osservano i primi tre punti di distanza e si espongono in uno scontro incerto. Negli ultimi sei impegni in quello stadio hanno condiviso le vittorie, tre a testa. L'ultima, nell'ultima giornata dell'ultimo campionato, è stata per l'Atlético, 1-2;

