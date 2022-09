UnioneSarda : #Germania - Rapisce un neonato al supermercato, caccia a una donna: conosceva i genitori - gazzettaparma : Rapisce un neonato al supermarket, è caccia a Lipsia - RSInews : Donna rapisce un neonato a Lipsia - leggoit : Rapisce un #neonato al #supermercato e scappa, «è un'amica di famiglia del piccolo»: è caccia alla donna -

L'Unione Sarda.it

La polizia ha dispiegato diversi agenti per rintracciare la donna e il. Inizialmente non era stata diffusa la notizia del rapimento, per motivazioni legate alle investigazioni. Due ragazzi ...Ha finto di essere un 'infermiera per rubare undall' ospedale . Jesenea Miron, 23 anni, di Moreno Valley, in California è stata fermata ...sapere di essere incinta Leggi anche > Scimmia... Germania, rapito un neonato al supermercato Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Allarme a Lipsia, in Germania, dove una donna ha rapito un neonato ieri, giovedì, al supermercato. È successo intorno alle 17. Sul posto è subito intervenuta la Polizia con un ampio dispiegamento di f ...