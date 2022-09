MotoGP, GP Misano FP2: un Poker Ducati che emoziona (Di venerdì 2 settembre 2022) Guardi la classifica e la prima reazione è: grandissima Ducati e la seconda: grandissimo Fabio Quartararo, quinto. Tra tante certezze, può forse sorprendere il primo posto di Enea Bastianini, solitamente mai troppo veloce nel giro secco. Ma Enea è migliorato molto anche sotto questo aspetto e, soprattutto, a Misano è sempre andato fortissimo: non è quindi una sorpresa più di tanto. Al terzo posto Jack Miller, al quarto Johann Zarco, con Fabio Quartararo, che si difende come può, al quinto posto: come sempre, il pilota della Yamaha ha un ritmo da riferimento, ma sul giro secco più di tanto non può fare. Per una volta, però, la sua non è l’unica M1 nei dieci: c’è anche quella di Franco Morbidelli, decimo e finalmente più efficace anche sul giro secco. Questa è una pista che Franco conosce benissimo, qui ha vinto il suo primo GP in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Guardi la classifica e la prima reazione è: grandissimae la seconda: grandissimo Fabio Quartararo, quinto. Tra tante certezze, può forse sorprendere il primo posto di Enea Bastianini, solitamente mai troppo veloce nel giro secco. Ma Enea è migliorato molto anche sotto questo aspetto e, soprattutto, aè sempre andato fortissimo: non è quindi una sorpresa più di tanto. Al terzo posto Jack Miller, al quarto Johann Zarco, con Fabio Quartararo, che si difende come può, al quinto posto: come sempre, il pilota della Yamaha ha un ritmo da riferimento, ma sul giro secco più di tanto non può fare. Per una volta, però, la sua non è l’unica M1 nei dieci: c’è anche quella di Franco Morbidelli, decimo e finalmente più efficace anche sul giro secco. Questa è una pista che Franco conosce benissimo, qui ha vinto il suo primo GP in ...

