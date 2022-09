RaiNews : Il presidente della compagnia petrolifera russa Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere caduto da una finestra d… - Corriere : Ravil Maganov, vice presidente di Lukoil, è morto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale - GuidoDeMartini : ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'em… - leggoit : Morto dopo la caduta, la verità nel cellulare di Alessandro: cyberbullismo sul 13enne? - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Gragnano, 13enne muore dopo caduta: la verità dal cellulare -

Gli inquirenti stanno scavando nella vita di Alessandro . Il ragazzo di 13 anni, nella giornata di giovedì 1 settembre, a Gragnano , in provincia di Napoli , è precipitato dalla finestra della sua abitazione posta al quarto piano di un immobile che si trova in via Lamma. ...Giovedì 1° settembre,due giorni di agonia, si è registrato il decesso del 32enne caduto da un'... Il 31 agosto, invece, un operaio di 59 anni èincastrato in un macchinario in una azienda di ...USA. Un figlio, che aveva da poco perso il padre, è morto, insieme a un pilota, mentre disperdeva le ceneri del genitore.Un ragazzo di soli 13 anni è morto ieri mattina a Gragnano (Napoli) cadendo dalla finestra della sua abitazione: si indaga per istigazione al suicidio. Nella giornata di ieri a Gragnano ( Napoli ), un ...